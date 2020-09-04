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Yalova'da orman yangını

Yalova’nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşan Tepe mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 110 itfaiye ekipleri ve orman yangın ihbar acil hattı 177'ye yangını bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyüklüğü Bursa Mudanya'dan da görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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