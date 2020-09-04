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Yalova'da orman yangını yerleşim bölgesine yaklaştı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgesine yaklaştı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim bölgesine yaklaştı. Alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşan Tepe mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar 110 itfaiye ekipleri ve orman yangın ihbar acil hattı 177'ye yangını bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyüklüğü Bursa Mudanya'dan da görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlerin yerleşim bölgesine yaklaştığı öğrenildi.

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