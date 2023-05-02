Yalova'da “Oryantiring ile Sıfır Atık Hedefine Koşuyorum” etkinliği

Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Sıfır Atık Birimi ile Yalova İl Oryantiring Temsilciliği iş birliğiyle Yalova Belediyesi Çay Bahçesi'nde yapılan etkinliğe, farklı yaşlardan yaklaşık 115 yarışmacı katıldı. Yalova'nın farklı ilköğretim okullarından yarışmaya katılan öğrenciler, 7 farklı atık kategorisinde zamanla yarışarak hedeflere en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Birinci olmak için kıyasıya yarışan gençler, 17 Ağustos Parkı çevresindeki hedeflere en kısa sürede ulaşmak için büyük çaba harcadı. Müsabakalar sonunda tüm katılımcılara Sıfır Atık bez torbaları içerisinde Sürdürülebilir Şehir Yalova Rozeti, tohum kalemi, tohum dikim kiti, ‘Öncü Bilim İnsanları' kitap seti hediye edilirken, ilk 3'e giren sporculara kupa verildi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren okullar sırasıyla, 1. Sevim Göğez Ortaokulu, 2. Zehra Ekşinozlugil Kız İmam Hatip Ortaokulu ve 3. Saffet Çam Ortaokulu oldu.