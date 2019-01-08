Yalova'da oto lastikleri kedilere ev oldu

Kendisi aynı zamanda veteriner olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın talimatıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından eski lastikler değerlendirilerek kedi evine dönüştürüldü. Yalova Genç Tema Kulübü üyeleri de kedi evine dönüştürülen lastikleri boyayarak projeye destek verdi. Hem geri dönüşüme katkı yapmak hem de sokaktaki canlarımıza yuva sağlamak adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Salman, “Havalar soğumaya başlamadan önce Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma başlattık. Bu çalışmamızda daha önceden de ilimizin belirli noktalarına koymuş olduğumuz kedi evlerine ek olarak lastikten yapılan kedi evlerini ilave etmeye başladık. Eski araç lastiklerini kedi evlerine çevirerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyoruz, hem de sokaktaki canlarımızın barınmalarını sağlamış oluyoruz. Ayrıca bu projeye kedi evlerini boyayarak destek veren genç TEMA'cı üniversiteli öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Kedi evi projelerimizi şehrimizin çeşitli noktalarına yayarak yapacağımız ahşap çalışmalarla devam edeceğiz” dedi.