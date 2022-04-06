İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da otomobil motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Yalova’da bir otomobilinin motor bölümünde sıkışan kedi itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Yalova'da bir otomobilinin motor bölümünde sıkışan kedi itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Cengiz Koçal Caddesi Doğan Sokak'a park halindeki aracın motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden otomobil sürücüsü durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kafese konulan kedi daha sonra Yalova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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