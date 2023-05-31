İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye kurtardı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy'deki alışveriş merkezinin açık otoparkına gelen bir kadın, otomobilini park etti ve aracından indi. Daha sonra arka koltuktaki 2 yaşındaki bebeğini araçtan indirmek isteyen anne, kapıların kitlenmesiyle büyük bir şok yaşadı. Anahtar da araçta kalınca kadın durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın kelebek camını kırarak kapıyı açmayı başardı. Ekipler ardından araçtan çıkardığı bebeği annesine teslim etti.

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