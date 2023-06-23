İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da otomobilin klima kayışına sıkışan kedi kurtarıldı

Yalova’da bir otomobilin klima kayışına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yalova'da bir otomobilin klima kayışına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir otomobilin klima kayışına bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan kedi Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavisine başlandı.

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