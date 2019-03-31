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Yalova'da oy kullanma işlemi başladı

Yalova’da saat 08.

Yalova'da saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Sabahın ilk saatleri ile birlikte sandık başına koşan vatandaşlar oylarını sandığa bıraktı.


182 bin 270 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yalova'da il merkezi, ilçe ve beldelerde 570 sandıkta oy kullanma işlemi başladı. Geç vakitlere kalmak istemeyen vatandaşlar erkenden sandık başına koştu. Oylarını kullanan vatandaşlar seçimlerin tüm halkımıza hayırlı olmasını dilediler. Saat 17.00'ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemi dolayısıyla okullarda da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şu ana kadar Yalova'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oy kullanma işlemi huzur içerisinde devam ediyor.

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