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Yalova'da oyun parkı alev aldı

Yalova’da çocuk parkında ve bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yalova'da çocuk parkında ve bir evde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Farklı zamanlarda çıkan iki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Gazipaşa Mahallesi Deprem Anıtı yanındaki çocuk parkı ve Bayraktepe Mahallesi'nde Son Sokak'ta meydana gelen ev yangını fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine iletti. Kısa sürede olay yerine itfaiye yangın söndürürken, yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı.Neden çıktığı bilinmeyen çocuk parkındaki yangında da sadece maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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