İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Yalova’da kız arkadaşının yüzüğünü parmağına takan Bekir Yüce, çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

Yalova'da kız arkadaşının yüzüğünü parmağına takan Bekir Yüce, çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.



Alınan bilgiye göre, Bekir Yüce kız arkadaşına ait yüzüğü parmağına taktı. Taktıktan sonra tüm çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan genç, son çare olarak Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti. Burada itfaiye personeli yüzüğü keserek parmaktan çıkarmayı başardı. Yüce, itfaiye personeline teşekkür etti.

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