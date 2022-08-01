Yalova'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşı uyardı

Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte vatandaşların yoğun olarak kullandıkları plajlarda bilgilendirme çalışması yapıldı. Bazı ekipler plajdan broşürler dağıtılırken bazı ekipler ise polis botu ile denizden vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Suda boğulma olayları ile ilgili Deniz Limanı Şube Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızda bulunan plajlar mevzuat çerçevesinde kontrol edilmiştir. Konu ile ilgili olarak cankurtaranlar bilgilendirilmiştir. Tarafımızdan hazırlanan afişler plajlardaki işletmelere asılarak, vatandaşlara el broşürleri dağıtılmış, boğulma olayları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır” denildi.