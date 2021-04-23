Yalova'da polis, jandarma ve belediye araçlarından 23 Nisan konvoyu yaptı

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte, polis, jandarma ve belediye araçları şehir merkezinde gezdi. Sirenler çalan araçlarla çocukların bayramı kutlandı. Vatandaşlar, evlerinin camlarından çıkarak araç konvoyunu alkışladı. Etkinliğe katılan kurumların yetkilileri, tüm çocuklar ve Türk halkının bayramını kutladı.