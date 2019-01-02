Yalova'da portakal kamyonu devrildi: 1 ölü

Yalova'nın Süpürgelik mevkiinde kontrolden çıkan 09 AAR 365 plakalı portakal yüklü kamyon çelik bariyerlere çarparak takla attı. Uçuruma savrulmaktan son anda kurtulan kamyonun şoförü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden İstanbul istikametine giden Murat. A. (45) idaresindeki 09 AAR 365 plakalı portakal yüklü kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Hızla çelik bariyerlere çarpan kamyon takla attı. Kamyon kazanın gerçekleştiği noktadaki yaklaşık 50 metrelik uçuruma savrulmaktan son anda kurtuldu. Hurdaya dönen aracın şoförü Murat A. feci şekilde can verdi. Araçta sıkışan şahsın cesedi ise Yalova İtfaiyesi ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren bir çalışma neticesinde çıkartılabildi. Aracın kasasındaki tonlarca portakal ise etrafa saçıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yol aracın kaldırılması sonrasında normale döndü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.