Yalova'da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

Yalova'da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü durumunda şüphelenerek durdurduğu 35 plakalı otomobil içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Çocuk Pusetinin içinde zulalı vaziyette 2 bin 730 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi Araçta bulunan M.T. ve M.K. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.