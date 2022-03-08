İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da pusete uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı

Yalova’da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova'da otomobil içindeki çocuk pusetine uyuşturucu hap gizleyen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü durumunda şüphelenerek durdurduğu 35 plakalı otomobil içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda Çocuk Pusetinin içinde zulalı vaziyette 2 bin 730 adet sentetik ecza grubu tablet hap ele geçirildi Araçta bulunan M.T. ve M.K. gözaltına alındı.


Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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