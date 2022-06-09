Yalova'da pusula denizanası uyarısı

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Marmara Denizi'nde görülmeye başlanan pusula denizanası konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, genellikle sıcak iklimlerde görülen ancak son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği sebebiyle Marmara Denizi'nde de rastlanan pusula deniz anasının Altınova, Çınarcık, Esenköy sahillerinde de gözlemlendiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kırmızı ve kahverengi tonlarında uzun dokunaçları olan denizanasıyla temas halinde ise tatlı su kullanılmamalı, amonyak, sirke ve tuzlu su ile bölgeye ilk müdahale yaptıktan sonra en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilmektedir. Pusula Deniz anası kahverengi kırmızı tonlarında bir deniz anası türüdür. Uzun kolları mevcut, bu kollarında kendisini savunmak ve avladığı balıkları paralize etmek için bulunan salgıları vardır. Bu salgıya temas ettiğimizde içerisinde kapsüller patlamak suretiyle deride lezyonlara sebep olmaktadır. Kızarıklık, kaşıntı, yanma olabilmektedir. Denize girmeye engel bir durum oluşturmamakla birlikte özellikle alerjisi olan kişilerin denize girerken dikkat etmeleri gerekmedir. Gerek kıyıda gerek denizde görüldüğünde temas edilmemelidir.”