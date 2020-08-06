Yalova'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Aldığı bir istihbarat sonrasında harekete geçen Yalova Jandarması, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyündeki bir evde arama yaptı. Bomba arama köpeği, "Merci"ninde kullanıldığı aramada evde gizlenmiş şekilde 1 adet 9mm çapında tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bin 215 tabanca mermisi, 120 adet fişek ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahların ruhsatsız olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak M.Ç adlı bir şahıs da gözaltına alındı. Şahsın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.