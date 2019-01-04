Yalova'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yalova'da 2 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet mermi ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ilde asayişin sağlanmasına yönelik şok uygulamalara devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şok uygulamalar yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların yapılan kontrolünde 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet mermi de ele geçirildi.