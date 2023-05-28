İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da sandık başlarında oy sayım işlemi başladı

Yalova’da Cumhurbaşkanı Seçimleri için saat 17.

Yalova'da Cumhurbaşkanı Seçimleri için saat 17.00 itibarıyla oylamanın tamamlanmasının ardından sandık kurullarında oy sayım işlemi başladı.


Cumhurbaşkanı Seçimleri, Yalova kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 200 binin üzerinde seçmenin bulunduğu Yalova'da sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 89 okulda kurulan 589 sandıkta vatandaşların oy kullandığı Yalova'da sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı. Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.