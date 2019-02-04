Yalova'da seçmen ve sandık sayıları belli oldu

Yalova'da 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler için sandık ve seçmen sayıları netleşti. Buna göre Yalova'da 182 bin 276 seçmen 570 sandıkta oy kullanacak.

Mahalli seçimlere sayılı günler kala ildeki seçmen ve sandık sayıları da belli oldu. Buna göre Yalova merkez ilçede 292 sandıkta 97 bin 22 seçmen oy kullanacak. İlçelerde ise sandık ve seçmen sayısı dağılımı şu şekilde oluştu:

Altınova 66 sandık, 19 bin 713 seçmen, Armutlu 26 sandık 7 bin 428 seçmen, Çınarcık 81 sandık, 25 bin 61 seçmen, Çiftlikköy 88 sandık, 27 bin 940 seçmen ve Termal 17 sandık, 5 bin 115 seçmen.