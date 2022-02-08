Yalova'da şehit aileleri ve gaziler “İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi

Yalova Belediyesi, Trabzon'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini Yalova'daki şehit aileleri, gazi ve aileleri ile buluşturdu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi'ni özel olarak açılan seansta aileler, filmi izlerken duygusal anlar yaşandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yaptığı açıklamada, “Yalova Belediyesi olarak ‘İyi Ki Varsın Eren' filmini Yalova'daki şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve ailelerine özel olarak hazırladığımız bir seansla buluşturduk. Kelimeler kifayetsiz, söyleyeceğimiz söz yok Minnettarız Vatanımız uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla ise “Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri ile birlikte ‘İyi Ki Varsın Eren' filmini izledik. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, sınırlarımızın güvenliği, milletimizin barış içerisinde yaşaması için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize ise rabbim sağlık ve afiyet versin” diye konuştu.