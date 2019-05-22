Yalova'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Kaymakamlığı ve Çınarcık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Cemos Köy'de Şehit aileleri, gazi ve şehit gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve eşi Elif Soyer, İlçe Jandarma Komutanı Enes Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ragıp Tunç, İlçe Müftüsü İdris Yavuzyiğit, Çınarcık İlçe Sağlık Müdürü ve Vakıf Mütevelli Heyet Üyelerinin hazır bulunduğu iftar yemeğinde duygulu anlar yaşandı. Yemeğe gazi ve şehit aileleri yoğun katılım gösterdi. İftar yemeği öncesinde konuşma yapan Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, "Sizlerle beraber aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı ben ve eşim son derece mutluyuz. Şehitlerimizin, gazilerimizin bizlere emanetisiniz. Sizlerden bazıları bu vatan ve millet için evlatlarını feda etti. Dolayısıyla bizler sizlere hep borçluyuz. Bugün bu iftarda buluşmamızı sağladığınız için teşekkür ediyorum'' dedi.