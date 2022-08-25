Yalova'da şehre inen vahşi Yörük hayvanları film gibi operasyonlarla yakalanıyor

Yalova'nın Termal ilçesindeki ormanda popülasyonları hızlı bir şekilde artarak başıboş kalan Yörük büyükbaş hayvanları film sahnelerini aratmayan operasyonlarla yakalanıyor.

1800'lü yıllarda Termal ilçesine gelerek ormanlık alana yerleşen Yörükler, yanlarında ‘boz ırk' cinsi büyükbaş hayvanları da getirmişlerdi. Yıllar içinde ormanda popülasyonları artan hayvanlarının bir çoğu başı boş kaldı. Yemek bulmak için Termal merkeze inmeye başlayan hayvanlar çiftçilerin yanı sıra bölge esnafına da zarar vermeye başladı. 1994'ten bu yana bir türlü çözüme kavuşturulamayan sıkıntıya Termal Kaymakamlığı el attı. Sorunun çözümü için büyük çaba gösteren Kaymakam Vekili Soner Erol, Yörüklerle anlaşma sağladı. Anlaşma gereği ekipler ilçedeki başıboş büyükbaş hayvanları bayıltıcı iğne vurarak yakalamaya başladı. Ormanda vahşileşen hayvanları yakalama operasyonları ise filmleri aratmıyor. Yakalanan hayvanlar satışa sunulurken elde edilen gelirle çiftçinin zararı ödeniyor, kalan kısım ise Yörük ailelerinin banka hesaplarına yatırılıyor.

150 yakın başıboş Yörük hayvanı var

Kaymakam Erol, konuyla ilgili çok sayıda şikayetin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi. Yörük ailelerinin kontrolünden çıkan hayvanların sürüler oluşturduğunu anlatan Erol, şöyle konuştu:

“İlçe merkezinde 150'ye yakın başıboş Yörük hayvanı var. Biz bu hayvanların gerek çiftçilerimize gerek buradaki kültür varlıklarına gerekse işletmelerimize, esnafımıza vermiş olduğu zararın önüne geçebilmek adına bir takım adımlar attık. İlk olarak Yörük ailelerimizden yazılı beyan almak suretiyle kaymakamlık makamımızı hakem tayin etmelerini istedik. Yörük ailelerinin muvafakatleri neticesinde Kıymet Takdir Komisyonu kurup hayvanların piyasa değerini belirledik. Akabinde de bir Satış Komisyonu kurarak hayvanların pazara ulaştırılmasını sağladık. Bu hayvanların satışından elde edilmiş gelirlerle Çiftçi Koruma Kanunu çerçevesinde çiftçilerimizin zararlarını giderdik. Akabinde de kalan parayı Yörük hanesindeki vatandaşlarımız adına açılmış hesaplara yatırmak suretiyle bu meseleyi çözdük.”

70 hayvan yakalandı

Erol, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Termal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden ekipleri yanı sıra tecrübeli vatandaşlardan oluşan ekiplerin sahada hayvanları yakalamak için çalışma yürüttüğünü söyledi. Hayvanların vahşi olması nedeniyle yakalamanın da zorluğuna dikkati çeken Erol şöyle konuştu:

“Şu ana kadar 70 büyükbaş hayvanı bu şekilde yakalamış durumdayız. Çok az bir hayvan kaldı. Dilerim bu meseleyi tamamen halledeceğiz, kökünden çözeceğiz İnşallah. Bu hayvanlar bildiğimiz besi inekleri türündeki değil maalesef. Doğal şartlarda kendi başına çoğaldığı için vahşi pratikler sergiliyorlar. Örneğin bu hayvanlar dağda, bayırda yaban hayvanlarıyla karşılaşıyorlar yavrularını, kendi canlarını korumak için vahşileşmiş durumdalar. Yanlarına insan yaklaştırmıyorlar. Her sürüde erkek ya da dişi lider oluyor. Hayvanlar liderin komutlarına göre hareket ediyorlar. Liderleri takip ediyorlar. Bizim de öncelikli hedefimiz bu lider hayvanlar. Lider hayvanı zapt ettiğimiz zaman sürüyü de kontrol altına alabiliyoruz.”

Erol, ormanlarda sürekli hareket halinde olan hayvanların etlerinin sertliği nedeniyle piyasasının düşük olduğuna dikkati çekti.

Yörük hayvanları nedeniyle bahçesinin zarar gördüğünü anlatan vatandaş Musa Atik ise kaymakamlığın çalışmasından memnun olduklarını söyledi.

3 Yörük aileden 9 bireyin bulunduğu Termal dağlarında yaşayan Hanife Yurt, ilçe halkının büyükbaş hayvanlardan şikayetçi olduğu için kaymakamlık aracılığıyla hayvanlarının satıldığını söyledi.