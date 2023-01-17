Yalova'da Sermayecik çileği üreticisinin yüzünü yine güldürdü

Yalova'nın Altınova ilçesine bağı Sermayecik köyünde son çilek hasadının tamamlandığını söyleyen Sermayecik Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi Resul Çiftçi, yeni fidelerin ekildiğini de ifade etti.

Yalova'nın tarımsal üretimde marka değeri olan çilek, bu yılda yüzleri güldürdü. Sermayecik Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Altınova İl Genel Meclisi Üyesi Resul Çiftçi, Sermayecik köyünde yılın son çilek hasadının yapıldığını söyledi. Başkan Çiftçi, yıllık rekoltenin 500 ton olduğunu ve çileğin kilosunun 20-25 TL'den satışa sunulduğunu anlattı.

“Her zaman iyi bir piyasa yakalıyoruz”

Bu yılki hasadın aralık ayı sonuna kadar yapıldığını dile getiren Çiftçi, “Son çilek hasadımızı da tamamladık. Havaların sıcak gitmesi hasat süresini uzattı. Rekoltemiz bu yıl da 500 ton civarında, hiç eksilmeden devam etti. Normal bir çilek olsa bir ay hasat yapılır, biter. Bizim ürettiğimiz yediveren çeşidi olduğu için yıl boyu sürüyor. Son hasadımızda ortalama kilogramı 20- 25 TL'den satıldı. Dönem dönem arz ve talebe göre fiyatlar değişti. Biz her zaman iyi bir piyasa yakalıyoruz” dedi.

“2022 yılını mutlu kapattık”

Üreticinin 2022 hasadından mutlu olduğunu belirten Çiftçi, “Sermayecikli bu sene de mutlu. Çileğin yanında köyümüzde kiraz, ceviz, fasulye, kızılcık, erik, fındık da üretiyoruz. Bizzat orada yaşayan, kendi arazisinde eken biçen kişiler üretim yapıyor. Çilekte depolama sorunu da yaşamıyoruz. Çünkü çilekleri kooperatif olarak her gün İstanbul hallerine gönderiyoruz. Hiç beklemeden satılıyor” diye konuştu.

Ocak ayı itibariyle yeni çilek fidelerinin ekildiğini söyleyen Çiftçi, “Yeni fidelerimizi ektik. Bu yıl da yeterli verimi aldık. Ancak çiftçimiz bu yıl için endişeli. Köyümüzde iki göletimiz var ancak, yağışların ve karın gecikmesi bizi endişelendiriyor. Böyle olduğu takdirde bu dönem biraz zor geçebilir. Çünkü çilek su isteyen bir meyve” ifadelerini kullandı.