Yalova'da silahlı kavga

Yalova'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.D. ile H.Ş. kavga etti. Silahların çekildiği kavgada H.Ş, S.D'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. S.D. hastaneye kaldırılırken, H.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan bir adet 9 mm, bir adet 7,65 mm olmak üzere toplam 2 tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. H.Ş, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı.