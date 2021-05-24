İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da silahlı kavga

Yalova’da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yalova'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.D. ile H.Ş. kavga etti. Silahların çekildiği kavgada H.Ş, S.D'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. S.D. hastaneye kaldırılırken, H.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan bir adet 9 mm, bir adet 7,65 mm olmak üzere toplam 2 tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi. H.Ş, çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.