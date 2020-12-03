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Yalova'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Yalova’da çay ocağında aralarında husumet bulunan şahısların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Yalova'da çay ocağında aralarında husumet bulunan şahısların silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokak'taki bir çay ocağına akşam saatlerinde husumetlisi olduğu bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri sahibi Savaş B. saldırganın silahından çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı Savaş B.'ye ilk müdahale olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından Savaş B. iş yerine yaklaşık 30 metre mesafedeki hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Savaş B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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