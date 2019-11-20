Yalova'da şok uyuşturucu operasyonları: 192 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. 1-18 Kasım 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen çalışma ve operasyonlarda toplamda 192 kişi gözaltına alınırken 7 şüpheli ise tutuklandı. Bu kapsamda 242 adet sentetik ecza grubu hap grubu, 222 gram sentetik kannabinoid, 119 gram kubar esrar, 91 gram toz esrar, 53 adet ekstasy hap, 29 gram skunk, 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında haklarında “uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalama kararı bulunan 3 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 zanlı yakalanarak ilgili makamlara teslim edildi.