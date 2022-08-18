Yalova'da sokak hayvanları için aşevi açılıyor

Yalova'nın Altınova Belediyesi, 30 bin kişinin çalıştığı Tersane Sanayi Bölgesi'nden toplayacağı günlük yemek atıklarının büyük çoğunluğundan mama üretimi, bir kısmını ise yemek olarak dağıtacağı 'Sokak Hayvanları Aşevi'ni açmaya hazırlanıyor.

'Sıfırdan Başlıyoruz Merkezi'nde ayrıca evler ve pazar yerinden toplanan yeşil atıkları organik gübreye dönüştürerek vatandaşlara ücretsiz dağıtacak kompost tesisi ile evsel atıkların ayrıştırarak değerlendirme tesisi yer alacak.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir doğa ve çevre dostu bir Altınova bırakmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Başkan Dr. Metin Oral, “Daha sağlıklı yarınlar için tüm vatandaşlarımız, işletmelerimiz ve sanayi bölgelerimizle birlikte hareket ederek birlikte başaracağız. Sıfır atıkla daha sağlıklı yarınları birlikte inşa edeceğiz" dedi. Altınova ilçesinde hayata geçirilecek Sıfır Atık projesi çerçevesinde kurulacak tesiste atık yemekler, sokak hayvanları için mama, vatandaşlar için ise organik gübre olacak.

Organik gübre olan kompost; yemek atıkları, çay posaları ve çim atıklarından üretilecek. 180 metrekare kapalı alana sahip; ofis, kompost ünitesi, mama üretim merkezi ve paketleme bölümlerinden oluşan tesis 2022 yılı içinde açılacak.