Yalova'da tabancalı bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yalova'da bir eğlence mekanı işletmecileri ve bir grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Yalova'da bir mekanda kavgaya karışan grup sonrasında Yalova İskelesi'nde eğlence mekanı olarak işletilen gemi restoran yakına geldi. T.K burada işletmeye taş fırlattı. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslarla işletmecilerin dışarıya çıkmasıyla yaşanan kavgada silahlar konuştu. Taraflar birbirine tabanca ve bıçakla saldırdı. Yaşanan kavgada bıçakla yaralanan T.K olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında polis 4 kişiyi gözaltına alırken kavgada kullanılan 2 tabanca ve bir bıçağa el koydu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.