İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da takla atan otomobilde 3 kişi yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Koru beldesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, O.P. (35) idaresindeki 77 EK 216 plakalı Tofaş marka otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan S.C. (39) ve T.B. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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