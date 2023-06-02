Yalova'da taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı

Acılar içinde kıvranan ayı uyuşturucu iğne ile bayıltılarak bölgeden alındı ve tedavisine başlandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit karayolunda seyreden 77 plakalı taksi, Altınova ilçesi Subaşı beldesi mevkiinde karayolundan geçmeye çalışan ayıya çarptı. Gece saat 03.00 saatlerinde meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve acılar içinde kıvranan ayıyı bölgeye gelen Altınova Belediyesi ekipleri, uyuşturucu iğne yaparak bayılttı. Ayıya ilke müdahaleyi Altınova Belediyesi veterineri Melih Soyçiçek yaptı. Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.