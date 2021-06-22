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Yalova'da tarihî eser kaçakçılığı operasyonu

Yalova’da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 sikke, 2 adet mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.

Yalova'da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 sikke, 2 adet mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarî çalışmalar neticesinde Bağlarbaşı Mahallesinde tarihî eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Y.M.'nin ikametine operasyon düzenlendi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 adet sikke, 2 adet mermer ve 6 adet metal obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.M., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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