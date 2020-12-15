İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da tarihî eser kaçakçılığı

Yalova’da Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi.

Yalova'da Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi.


Bugün saat 14.00'de Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.U.'nun elindeki tarihi eseri satacağı istihbaratını aldı. Şüphelilerle alıcı olarak irtibata geçen ekipler, Altınova ilçesindeki Tavşanlı feribot iskelesinde buluştu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında Mısır dönemine ait tablet ele geçirildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.