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Yalova'da tarihî eser operasyonu

Yalova’da jandarma ekipleri, ellerindeki Roma dönemine ait tarihî eserleri satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yalova'da jandarma ekipleri, ellerindeki Roma dönemine ait tarihî eserleri satmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.


Roma dönemine ait tarihî kalıntıları satmak isteyen kişiler olduğu istihbaratı üzerine harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, eşkâlleri ve kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik Altınova ilçesine operasyon yaptı. Şahısların evlerinde yapılan aramada tamamı Roma dönemine ait 33 adet serpme takı, 17 adet mini heykel ve biblo, 10 adet kandil olmak üzere toplamda 60 adet tarihî eser ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

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