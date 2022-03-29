İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da tek katlı ev yangında küle döndü

Yalova’da tek katlı bir köy evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yalova'da tek katlı bir köy evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, Yalova merkeze bağlı Samanlı köyündeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını daha da büyümeden söndüren ekipler ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrasında evin büyük bir bölümü kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

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