Yalova'da TEMA Vakfı'nın kuruluşunun 30. yılı kutlandı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın (TEMA) kuruluşunun 30. yılı Yalova İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ilk olarak TEMA Vakfı'nın Kurucusu Hayrettin Karaca'nın, tüm insanlara nasihatte bulunduğu videolar izletildi. Ardından Hayrettin Karaca'nın torunu Yeşne İren Karaca'nın, dedesiyle olan anılarını anlattığı videonun gösterimi yapıldı.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilcisi Arzu Demir, açılış konuşması yaparak Yalova'da gerçekleştirdikleri faaliyetleri sunum eşliğinde anlattı.

Sunumların ardından Yalova TEMA yönetimi tarafından, destek veren il protokolüne teşekkür belgeleri takdim edildi.

Belge takdimi sırasından konuşan Vali Muammer Erol, TEMA Vakfı'nın çalışmalarına her zaman destek olacaklarını belirtti.

Etkinliğe, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.