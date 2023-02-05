İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da tersanede bakım onarım gören gemide yangın

Yalova’nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen gemide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilen gemide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir işletmede bakım ve onarım işlemleri yapılan gemide işçilerin çalıştığı sırada yangın meydana geldi. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alına ekipler alevleri söndürdü. İtfaiye ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında gemide maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.