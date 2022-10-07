İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da tırda gizlenmiş 3 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir tırda yapılan aramada 3 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir tırda yapılan aramada 3 bin 920 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bir tır içinde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Alınan arama kararının ardından gerçekleşen operasyonda, tır içinde gizlenmiş uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren çeşitli markalarda 3 bin 920 adet hap ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

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