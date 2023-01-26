İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde cip ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde cip ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Okullar Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 77 plakalı cip ile 34 AGV 295 kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Seyfetullah Polat aracında sıkıştı. Yaralı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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