İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da trafik kazası: 2 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bankete düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Subaşı beldesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 77 DP 301 plakalı otomobil yol kenarındaki bankete düştü. Kazada yaralanan 2 kişi sıkıştıkları otomobilden Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.


Yaralılar ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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