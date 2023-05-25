Yalova'da trafik kazası: 2 yaralı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolunda Armutlu istikametine seyreden Harun Baykır idaresindeki 41 YM 793 plakalı otomobil, Teşvikiye belde merkezine giriş yapmaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen Halil İbrahim Oruç yönetimindeki 34 EGC 283 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki direklere çarparak durabildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.