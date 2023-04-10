Yalova'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş yıldönümü kutlandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 178. Kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Yalova Vali Vekili Bahattin Atçı'yı ziyaret etti. Ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Müdür Topaloğlu Atatürk heykeline çelenk bıraktı.

Etkinlikler Yalova Polis Şehitliği ziyaretiyle devam etti. Burada şehit polis mezarları başına karanfiller bırakılırken dualar da okundu.

Öte yandan Yalova Merkez Camisi'nde ise mevlit programı düzenlendi.