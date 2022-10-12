İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da UMKE tatbikatı gerçekleştirildi

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne ( UMKE ) yönelik verilen eğitim tatbikatla sona erdi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ne ( UMKE ) yönelik verilen eğitim tatbikatla sona erdi.


UMKE'nin 2022 yılı faaliyet planında yer alan eğitim ve tatbikat 45 personelin katılımıyla yapıldı. Acil Çağrı Merkezi ve Arama Kurtarma Dernekleri (AKDF) yerleşkesinde gerçekleşen eğitimde İl Sağlık Müdürlüğü envanterine yeni eklenen Tıbbi Uç Nokta Acil Müdahale çadırı ve ekipman kurulumu hakkında personel bilgilendirildi. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin katılımı ile olay yeri yönetimi, triaj ve enkazda çalışma prensipleri teorik ve uygulama eğitimleri sonrası etkinlik tatbikat ile sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.