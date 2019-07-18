Yalova'da üreticiden tüketiciye pazarları artıyor

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova'da ilk defa Çiftlikköy ilçesinde uygulanmaya başlanan aracısız 'Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'nın ağustosun ilk haftası Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri'nde, önümüzdeki aylarda ise İsmetpaşa Mahallesi'nde uygulamaya koyulacağını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı projesi hakkında bilgi verdi. İlçelerdeki üreticilerin kendi mahsullerini satabilecekleri pazarların il merkezinde de kurulma aşamasına geldiğinin altını çizen Beşli, “Üreticiden tüketiciye köylü pazarı günleri başlıyor. İlk etapta salı günleri Adnan Menderes TOKİ Kapalı Pazar Yeri'nde ve perşembe günleri Çiftlikköy Özdilek yanındaki pazar yerinde kurulacak. İlerleyen günlerde ise İsmetpaşa Mahallesi hazırlanıyor. Yalova Merkez Pazar Yyeri'nde de açma çalışmaları devam ediyor. Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'nda yer almak isteyenleri 4 adet resim ve ikametgâh ile birlikte bağlı bulundukları Ziraat Odası'na 2 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekir. Bu pazarların en büyük özelliği ise halden gelen mal olmayacak. Üreticilere bunu sattırmayacağız. Bunun denetimlerini de oda olarak sabıtalar ile birlikte yapacağız. Yalova 3 büyük metropol arasında hala ayakta duran, üretime devam eden bir şehir. Burada tarım olmazsa olmaz. Bu pazar yerleri iyi bir üretici pazarı olacak. Ayrıca bu konuda köy muhtarlarımıza da çok iş düşüyor. Üreticiye el verme zamanı geldi. Yaptığımız bu işi Ankara takdirle karşıladı. Bizi örnek gösterip çevre illerde de bu uygulamayı yapan ziraat odaları var" dedi.

Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı ise, geçtiğimiz ay Çiftlikköy'de kurulan pazar yerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve akşam olmadan üreticinin elinde mal kalmadığını söyledi.