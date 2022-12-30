Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, 85 gram metamfetamin ile 169 ecstasy hap ele geçirildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, B.U.'nun yılbaşında eğlence mekanlarında satmak üzere İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Osmangazi Köprüsü Altınova gişelerinde zanlının kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, müzik sistemi içine gizlenmiş 85 gram metamfetamin ve 169 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.