Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından Termal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Araçta 714 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik sürdürülen istihbarat çalışmalar neticesinde, O.U.Ç. tarafından İstanbul'dan uyuşturucu madde getirilerek, Termal ilçesindeki oteller ve eğlence mekanlarında satılacağı bilgisine ulaşıldı. Şahsı takibe alan jandarma, Termal ilçesinde düzenlendiği operasyonda zanlının kullandığı aracı durdurmak istedi. Jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan şüpheli, takip sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Araçta dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada, 714 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.