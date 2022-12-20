Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınova ilçesi Çavuşunçiftliği köyü Tersaneler Bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.O. ve K.İ'nin üst aramasında 53 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 161 gram skunk ve 10 gram kenevir tohumu ile bir adet hassas terazi yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.