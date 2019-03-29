Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Yalova'da gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 34 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ticaretine göz açtırmadı. 20-28 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 24 operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üst, ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 24 kannabinoid, 388 gram reçine esrar, 18 gram toz esrar, 83 gram skunk, 165 adet ectasy, 100 gram metamfetamin 3,70 kokain ele geçirildi. 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile adli makamlarca araması bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.