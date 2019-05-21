İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yapılan operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak 13-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi. 3 ayrı operasyonda Ş.N., İ.Ç., M.A., E.T., İ.A., İ.İ., N.Y. ve A.Y. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında şahısların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramada ise 440 adet ecstasy hap, 32 gram metamfetamin maddesi, 16 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ile 2 adet tabanca ve 95 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.