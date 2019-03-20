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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından ilde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

8 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 1-20 Mart 2019 tarihleri arasında 60 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 77 kişi hakkında işlem yapılırken, 55 gram sentetik kannabinoid, 76 gram kubar esrar, 34 gram skunk, 106 adet sentetik ecza, 34 adet ecstasy hap, 41 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 45 adet 9 mm çapında mermi, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 8'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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