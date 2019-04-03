Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 16.28 gram kokain ile 9.14 gram reçine esrar ele geçirilirken, kadın zehir taciri tutuklandı.

Aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçen Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiftlikköy ilçesinde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir valiz içerisinde zulalanmış olarak 16.28 gram kokain ile 9.14 gram reçine esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Ş.A ve Z.T adlı 2 kişi gözaltına alındı. Z.T adlı kadının İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri ilde torbacı tabir edilen şahıslara sattığı öğrenildi. Z.T çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.A ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.